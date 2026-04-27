В Восточной больнице найдена мертвой сотрудница: на месте работает Госполиция
В Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS), предположительно в результате несчастного случая, погибла сотрудница.
Представитель больницы Илга Намниеце сообщила LETA, что сегодня на рабочем месте был найден мертвым один из сотрудников RAKUS.
На месте работают сотрудники Государственной полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Восточная больница выражает глубочайшие соболезнования семье, близким и коллегам погибшей сотрудницы.
С учетом требований Общего регламента по защите данных, а также права вовлеченных лиц и членов их семей на частную жизнь, больница не предоставляет дополнительную информацию о произошедшем.
В Государственной полиции агентству LETA сообщили, что сегодня получили вызов в больницу в связи с возможным несчастным случаем, в результате которого погибла сотрудница больницы.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о нарушении правил охраны труда, если это повлекло смерть человека.
Обстоятельства произошедшего расследуются.