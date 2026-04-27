Украинцам добавили свободы передвижения: их водительские удостоверения приравнены к латвийским
В Киеве, в рамках пленарного заседания Латвийско-украинской комиссии по сотрудничеству, подписан договор о взаимном признании и обмене водительских удостоверений между Латвией и Украиной.
Договор предусматривает, что граждане обеих стран смогут обменять выданное в своей стране водительское удостоверение на удостоверение другой страны без сдачи экзаменов, тем самым существенно упрощая административные процедуры для лиц, которые переезжают на постоянное место жительства или длительно пребывают в другой стране. Цель договора — способствовать мобильности людей и взаимному сотрудничеству, при этом он принесет прямую выгоду как держателям латвийских, так и украинских водительских удостоверений.
В настоящее время нормативное регулирование Латвии предусматривает, что водительские удостоверения, выданные в странах вне Европейского союза, можно обменять только после сдачи экзамена по вождению, если не заключен международный договор. Заключение договора с Украиной решает этот вопрос, обеспечивая равнозначный и взаимно признанный подход в обеих странах.