Сегодня 08:51
В понедельник будет дуть холодный ветер, местами ожидаются осадки
В понедельник в Латвии вновь усилится северный, северо-западный ветер, но он будет не таким сильным, как в воскресенье, прогнозируют синоптики.
Скорость ветра порывами составит 13-18 метров в секунду, более ветрено будет на востоке страны. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, снег и град. Максимальная температура воздуха составит +6..+10 градусов.
В Риге ожидается сухой и солнечный день. Северный, северо-западный ветер порывами будет дуть со скоростью до 17 метров в секунду, воздух прогреется до +7..+8 градусов.