Война в Иране привела к неожиданному росту цен и дефициту продукции интимного характера
Крупнейший в мире производитель презервативов, малайзийская компания Karex, заявила, что ей придется повысить цены на 20-30 %, если перебои в цепочках поставок, вызванные войной с участием Ирана, продолжатся. Об этом сообщает Euronews.
По словам гендиректора Karex Го Миа Киата, компания фиксирует рост спроса на презервативы после того, как из-за роста транспортных расходов и задержек с доставкой у клиентов исчерпались запасы.
Karex ежегодно производит более пяти миллиардов презервативов и экспортирует продукцию более чем в 130 стран. Среди ее клиентов – крупнейшие мировые бренды, включая Durex и Trojan.
По данным компании, поставки, направляющиеся в Европу и США, в пути почти два месяца, а часть грузов застряла на судах и не может добраться до пунктов назначения.
С тех пор как в феврале 2026 года началась война, Karex фиксирует рост затрат на синтетический каучук и нитрил, используемые в производстве презервативов, а также на упаковочные материалы и смазки, такие как алюминиевая фольга и силиконовое масло, сообщил Го.
Цепочки поставок нефтехимических производных пострадали из-за сбоев в транспортировке, связанных с влиянием конфликта на судоходство через Ормузский пролив.
Поставщики алюминия и нафтопродуктов, используемых для упаковки презервативов, также сообщают о перебоях.