Искусственный интеллект поможет учителям проверять работы и готовить уроки: в Латвии выберут первые 20 школ
В ближайшие четыре года латвийские школьники, учителя и руководители учебных заведений должны стать умелыми и ответственными пользователями искусственного интеллекта. Для этого школы приглашают подать заявки на специальную программу лидеров ИИ.
В первый год в программе смогут участвовать 20 школ: 15 общеобразовательных и пять профессиональных учебных заведений. Заявки принимаются до 19 июня, сообщает LSM.lv.
По словам старшего эксперта Государственного агентства развития образования Эдите Сарвы, сейчас ищут школы, где есть учителя, готовые пробовать ИИ, внедрять его в практику и делиться опытом.
В каждой школе должна быть команда из пяти человек. Один из них станет экспертом, которого агентство готово оплачивать, остальные будут помогать внедрять ИИ-решения на уроках и обучать коллег. В команду можно включить и одного школьника.
Школы сами будут решать, какие инструменты ИИ использовать и для каких целей. Среди возможных направлений — подготовка уроков, оценивание, создание рабочих листов, индивидуальные задания для учеников и сокращение времени, которое учителя тратят на рутинные процессы.
В последующие годы к программе подключат и другие школы, которые смогут перенять опыт первых участников. Также планируется привлечь исследователей Латвийского университета, чтобы оценить, какие ИИ-решения действительно работают. Кроме того, будет создан онлайн-курс о применении искусственного интеллекта в школах, основанный на реальных примерах хорошей практики.
По данным опроса агентства, около половины учителей уже используют ИИ для создания учебного содержания и профессионального развития, но значительно реже обучают школьников безопасному и осмысленному использованию таких инструментов.
Программу планируют финансировать из средств европейских структурных фондов, точные расходы пока неизвестны.