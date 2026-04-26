Погода на понедельник: заморозки ночью и до +10 днем с осадками
В понедельник в Латвии сохранится ветреная и переменчивая погода: ночью возможны заморозки и мокрый снег, а днем — солнце с кратковременными осадками и даже грозой в отдельных районах.
Ночью погода будет переменно облачной. Местами на востоке страны облака принесут небольшие осадки, в основном дождь и мокрый снег. Северо-западный, западный ветер будет умеренным до умеренно сильного, в центральных и восточных районах порывы достигнут 15–19 м/с. Температура воздуха опустится до -1…+4 градусов.
В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть умеренный до умеренно сильного северо-западный, западный ветер, порывами до 15–19 м/с. Температура понизится до +2…+4 градусов.
Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами на востоке страны ожидаются дождь, мокрый снег, локально возможна гроза. Сохранится умеренный до умеренно сильного северо-западный, западный ветер, порывами до 15–17 м/с. Воздух прогреется до +5…+10 градусов.
В Риге будет преимущественно ясно и сухо. Северо-западный, западный ветер останется умеренным до умеренно сильного, порывами до 15–18 м/с. Температура воздуха повысится до +6…+8 градусов.