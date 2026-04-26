В Латвии
Сегодня 12:13
Ветер срывает конструкции и валит деревья: спасатели выезжали 17 раз за сутки
За сутки из-за сильного ветра спасатели получили 17 вызовов, большинство — в Риге и ее окрестностях. В основном речь шла о поваленных деревьях и опасных конструкциях, которые пришлось срочно устранять.
Большинство вызовов поступило из Риги и ее окрестностей — всего девять. Еще два вызова были в Латгале, по одному — в Земгале и Видземе.
В основном спасатели освобождали проезжую часть от упавших деревьев. В отдельных случаях они демонтировали сорванные с здания металлические пластины, закрепляли дорожный знак, представлявший опасность для пешеходов, а также прикрепляли оторванный от фасада здания рекламный баннер.
Еще четыре вызова поступили в воскресенье с 6:30 до 12:00 — два в Огрском крае, по одному в Цесисском крае и Цесисе. Во всех случаях нужно было освободить проезжую часть от упавших деревьев.