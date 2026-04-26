В передачах Латвийского радио услышали русский акцент. Ситуацию оценило ответственное лицо
Омбудсмен общественных СМИ Эдмунд Апсалонс оценил жалобу на произношение латышского языка в программах LSM и не нашел доказательств систематического нарушения языковых норм. При этом он признал, что в эфире возможны отдельные недостатки, но они не свидетельствуют об общей проблеме с качеством языка.
Омбудсмен получил заявление, автор которого утверждал, что в латвийских общественных СМИ (LSM), особенно в новостных программах LR1, регулярно слышны систематические отклонения от норм произношения латышского литературного языка. В качестве примеров заявитель указал, по его мнению, необоснованно смягченные согласные, неправильное ударение и долготу гласных, а также влияние русской фонетики.
Оценив изложенное в заявлении в соответствии с профессиональными принципами, закрепленными в редакционных руководящих принципах LSM, Апсалонс пришел к выводу, что доказательства сознательного ослабления государственного языка отсутствуют, а также нет подтверждений систематического несоблюдения норм латышского литературного языка, включая неправильное произношение.
В то же время омбудсмен отметил, что в новостных выпусках встречаются отдельные недостатки произношения, поскольку на язык могут влиять диалекты, особенности произношения и родной язык говорящих. Однако этого недостаточно, чтобы делать обобщение о наличии общей проблемы с качеством языка.
По оценке омбудсмена, важнейший принцип правильного произношения заключается в том, что оно не должно создавать или способствовать семантическим недоразумениям в речи.
Напомним, что с 1 января 2026 года прекратила вещание радиостанция LR4, входившая в LSM и делавшая программы на русском языке. Некоторых из журналистов LR4 взяли на работу в LR1. Их произношение, очевидно, и не понравилось сторонникам чистоты латышского языка.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии предлагают закрыть все русскоязычные радиостанции - и коммерческие тоже.