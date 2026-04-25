ФОТО: участвовали иностранцы, военные, водолазы и школьники! Посмотрите, как в Латвии прошла Большая толока

Большая толока на полуострове Грапью в Риге (25.04.2026)
25 апреля по всей Латвии проходит ежегодная экологическая акция по уборке окружающей среды — Большая толока.
В субботу во время Большой толоки не только собирали мусор — находили такие вещи, как старые матрасы, мебель и шины, — но и благоустраивали скверы и природные тропы, сообщила представитель организаторов Айва Розенберга.
Уборка проходила в 1195 официально зарегистрированных местах, однако известно, что в акции участвовали и так называемые индивидуальные участники. Их точное число неизвестно, но организаторы предполагают, что их могло быть несколько сотен. Участники собирались во всех самоуправлениях Латвии.
Розенберга отметила, что форматы работ были очень разнообразными. Традиционно собирали мусор, однако все больше мест, где местные сообщества занимаются благоустройством. В частности, обустраиваются скверы, создаются природные тропы, обновляются скамейки.
На полуострове Грапью в Риге, где в толоке участвовали также премьер-министр Эвика Силиня, послы 12 стран и кадеты Латвийской национальной академии обороны, из воды извлекли детский велосипед и различные металлические предметы. Также были найдены несколько матрасов, шин и предметов мебели.
Вывоз отходов с мест уборки начался уже сегодня. Розенберга подчеркнула, что индивидуальные участники должны доставлять мешки с мусором в места, определенные самоуправлением.
Организаторы акции рады, что в видеоконкурсе Большой толоки «Зеленый, где ты?» приняли участие представители со всей Латвии. В категории школ победителем стала Лиепайская средняя школа имени Яниса Чаксте, а среди участников праздника песни и танца победил народный танцевальный ансамбль Vaduguns из Лиепаи.
Большую толоку организует общество Pēdas LV в сотрудничестве с Министерством климата и энергетики, Латвийским союзом самоуправлений, Latvijas valsts meži, Праздником песни и танца.