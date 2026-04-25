ЕС готовит Украине миллиарды и усиливает давление на Россию: что заявила глава МИД Латвии
Европа показывает Москве, что рассчитывать на усталость Запада не стоит: ЕС готовит для Украины многомиллиардную поддержку, усиливает санкции против России и одновременно предупреждает о росте гибридных угроз для европейских стран.
Как сообщил советник министра Томс Садовскис, в пятницу министр иностранных дел Латвии Байба Браже дистанционно приняла участие в дискуссии на Киеевском форуме безопасности, где международные эксперты в области политики и безопасности анализировали развитие российской агрессии против Украины и ее влияние на европейскую и глобальную безопасность. Дискуссия была посвящена обеспечению долгосрочной поддержки Украины, укреплению устойчивости общества и сохранению политической воли в условиях затяжной войны.
Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что способность Украины продолжать борьбу напрямую зависит от предсказуемой и долгосрочной военной, экономической и гуманитарной поддержки. Она отметила, что Латвия продолжает вносить существенный вклад, предоставляя не менее 0,25 % валового внутреннего продукта (ВВП) на военную помощь Украине, а также на поддержку восстановления и международные инициативы.
На этой неделе ЕС согласовал два стратегических решения: кредитную программу для Украины в размере 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против России. Кредит предназначен для покрытия неотложных бюджетных и оборонных потребностей Украины, а 20-й пакет санкций значительно расширяет ограничения для финансового, энергетического и торгового секторов России, усиливая давление на военную экономику страны-агрессора.
Латвия подчеркивает, что наряду с международной поддержкой решающее значение имеет последовательная работа Украины по вступлению в ЕС. Также необходимо продолжать реформы, в частности, в сфере верховенства закона, борьбы с коррупцией и наращивания институционального потенциала. Это позволит приблизить систему управления страной к стандартам ЕС и продвинуть переговоры о вступлении в ЕС.
Говоря о ситуации с безопасностью в регионе, министр иностранных дел Латвии отметила, что Россия концентрирует свои ресурсы на войне в Украине и не имеет возможности начать военные действия против стран НАТО, однако ожидается, что Россия активизирует свою гибридную деятельность против европейских стран, включая дезинформационные кампании, кибератаки, попытки саботажа и другие действия. Гибридная война охватывает Европу, и Россия будет продолжать пытаться влиять как на демократические процессы, так и на критически важную инфраструктуру.