ЕС готовит Украине миллиарды и усиливает давление на Россию: что заявила глава МИД Латвии

Говоря о ситуации с безопасностью в регионе, министр иностранных дел Латвии отметила, что Россия концентрирует свои ресурсы на войне в Украине и не имеет возможности начать военные действия против стран НАТО, однако ожидается, что Россия активизирует свою гибридную деятельность против европейских стран, включая дезинформационные кампании, кибератаки, попытки саботажа и другие действия. Гибридная война охватывает Европу, и Россия будет продолжать пытаться влиять как на демократические процессы, так и на критически важную инфраструктуру.