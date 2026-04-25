Сегодня 09:05
В субботу ожидается облачная погода с дождем
В субботу ожидается облачная погода, местами с прояснениями, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Сегодня Латвию пересечет зона осадков - на большей части территории страны временами ожидается дождь. Ветер сменит направление на западное, северо-западное и усилится до 15-17 метров в секунду.
Температура воздуха составит +7…+12 градусов, местами в центральных регионах будет немного теплее.
В столице также будет преимущественно облачно, а во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Западный, северо-западный ветер во второй половине дня усилится до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +10…+12 градусов.