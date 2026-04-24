Семья смотрела, как их дом под Ригой сгорает: пожарные не смогли быстро подъехать из-за узкой дороги
У Дзирнэзерса в Царникавской волости, где раньше находились несколько районов садовых участков, теперь стоят частные дома, в которых люди живут не только в летний сезон. В одном из таких зданий вспыхнул пожар, огонь быстро распространился, а спасателям сначала пришлось думать, как вообще добраться до дома, чтобы начать тушение.
Дом площадью 170 квадратных метров, выгоревший в результате пожара, находится в красивом месте — у самого Дзирнэзерса. Несмотря на близость водоема, что могло бы помочь быстрее справиться с огнем, жильцам пришлось смотреть, как пламя распространяется из подвала до самой крыши.
«Произошло короткое замыкание в гараже, и мы не знали, что что-то горит. Ребенок открыл дверь, когда пламя уже было. Горел небольшой участок. Если бы пожарные сразу смогли подъехать, ничего бы не случилось. Здесь неправильно построена дорога, об этом информированы и Адажская, и Царникавская думы. Это не первый дом и не первый такой случай. Машины не могли въехать. Заехать можно было только на маленькой машине», — рассказывает жительница дома Дана.
Сейчас, насколько пожарные уже успели оценить разрушения, дом восстановлению не подлежит. Его придется строить заново. Женщине с детьми есть где остановиться, родственники и друзья помогут с разбором пепелища. Свою помощь предложила и Социальная служба Адажского края.
Улица Аметисту, которая ведет к самому озеру, действительно узкая и извилистая. Даже на легковой машине проехать по ней непросто. Мешают заборы частных участков, а состояние дороги тоже далеко не лучшее.
«От заявительницы было получено заявление о приведении улицы Аметисту в порядок, а не о ее расширении, и эта просьба будет выполнена. Работы по улучшению покрытия включены в список запланированных работ. Они будут проведены в строительный сезон этого года», — указывает руководитель отдела общественных отношений самоуправления Адажского края Моника Гриезне.
Программа «Degpunktā» также получила историческое объяснение. Узкие улицы находятся на территории кооператива Salūts, созданного в 1960-е годы как место отдыха с летними домами. Территорию в свое время формировало Министерство обороны СССР, и ни улицы, ни инфраструктура не планировались для постоянного проживания.
Самоуправлению принадлежит только узкая дорога, которую с обеих сторон окружают частные владения. Кроме того, расширить дорогу невозможно без согласия владельцев.