Сегодня в Латвии проходит Большая толока: в Риге утверждены 124 места уборки, с которых вывезут мусор
Сегодня, 25 апреля, по всей Латвии проходит Большая толока. Во время акции Рижское самоуправление призывает рижан привести в порядок территории рядом с собой. В этом году самоуправление планирует вывезти собранные отходы со 124 утвержденных мест толоки.
В Рижское самоуправление поступили 176 заявок на места проведения толоки, из них утверждены 124. С этих 124 мест собранные отходы вывозит самоуправление, а с остальных мест вывоз мусора берут на себя сами заявители. Как минимум половина заявителей утвержденных мест уже получила мешки, необходимые для сбора отходов.
Во время Большой толоки, до 29 апреля, жители также могут бесплатно сдать собранные листья деревьев и кустарников в двух районах Риги — на правом и левом берегу Даугавы: в Торнякалнсе и Межапарке. Время работы пунктов приема и точное местоположение пунктов доступны здесь.
Рижское самоуправление призывает участников толоки складывать собранные отходы в выданные мешки, поскольку в рамках Большой толоки предусмотрен вывоз только таких мешков.
Большая толока — негосударственное движение в Латвии, которое с 2008 года не только ежегодно организует толоки по всей стране, но и реализует различные проекты по просвещению общества в вопросах охраны окружающей среды.
Большая толока в парке Страздумуйжа (26.04.25)
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня назвала Большую толоку одной из самых красивых латвийских традиций.