В Эстонии за каждой второй смертью от передозировки стоит латвийская наркомафия

Остальные распространенные наркотики, которые невозможно производить или выращивать в Эстонии, поступают в страну из Центральной и Западной Европы, в первую очередь из Нидерландов, Бельгии и Испании, а также из Польши и Германии. "Однако синтетические опиоиды поступают сюда исключительно из Латвии. Сотрудничеству эстонских и латвийских преступников, безусловно, способствует небольшое расстояние. Утром выезжаешь – и после обеда, по сути, уже возвращаешься. Также этому бизнесу способствует общее языковое пространство.