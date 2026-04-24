В Эстонии за каждой второй смертью от передозировки стоит латвийская наркомафия
Эстония сталкивается с резким ростом смертей от синтетических опиоидов, и, по данным прокуратуры, ключевую роль в их распространении играют преступные группы из Латвии. Новые вещества появляются быстрее, чем власти успевают их запрещать.
В Эстонии причиной каждой второй смерти от передозировки являются синтетические опиоиды. По словам госпрокурора Райго Ааса, торговлю этими веществами взяли под контроль латвийские преступники, и в настоящее время в эстонских тюрьмах отбывает наказание поразительно много наркоторговцев из Латвии, пишет Postimees.
Синтетические опиоиды доставляют в Эстонию либо латвийские наркоторговцы, либо эстонские преступники привозят вещества из Латвии. Все крупные партии синтетических опиоидов за последние три-четыре года поступили именно от нас. "За последние три-четыре года мы задержали и предъявили обвинения нескольким десяткам латвийских преступников, занимавшихся наркоторговлей. Среди них есть как граждане Латвии, так и жители Латвии с неопределенным гражданством. Сейчас в эстонских тюрьмах их десятки", – рассказал Аас.
Остальные распространенные наркотики, которые невозможно производить или выращивать в Эстонии, поступают в страну из Центральной и Западной Европы, в первую очередь из Нидерландов, Бельгии и Испании, а также из Польши и Германии. "Однако синтетические опиоиды поступают сюда исключительно из Латвии. Сотрудничеству эстонских и латвийских преступников, безусловно, способствует небольшое расстояние. Утром выезжаешь – и после обеда, по сути, уже возвращаешься. Также этому бизнесу способствует общее языковое пространство.
В основном торговлей синтетическими опиоидами занимаются русскоязычные преступники, которые, что называется, на одной волне, и у них не возникает недопонимания из-за языкового барьера", – описал ситуацию прокурор.
Точное число потребителей синтетических опиоидов в Эстонии неизвестно, но, по оценкам, таких людей насчитывается от 5000 до 10 000 человек, которые употребляют эти вещества с определенной регулярностью.