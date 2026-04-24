Ринкевич: авария на Чернобыльской АЭС стала ударом по советской империи лжи

Эдгар Ринкевич напомнил, что Латвия непосредственно пострадала от аварии, так как более 6000 человек, включая медиков, инженеров, солдат и рабочих, были мобилизованы на ликвидацию последствий аварии, часто не зная, куда едут и на какой срок. По его словам, половина из этих людей не дожила до этого дня, так как различные диагнозы и болезни привели их к ранней смерти.