Ринкевич: авария на Чернобыльской АЭС стала ударом по советской империи лжи
В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС президент Эдгар Ринкевич напомнил о тысячах жителей Латвии, которых отправили ликвидировать последствия катастрофы, и заявил: Чернобыль стал одним из событий, после которых советская система лжи уже не могла прежним образом скрывать правду.
Как рассказал специалист по коммуникации медиацентра канцелярии президента Рейнис Гравитис, в пятницу Ринкевич присутствовал и выступил на мероприятии памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС в Клинической университетской больнице имени Страдиня.
24. aprīlī Valsts prezidents @edgarsrinkevics piedalījās Čornobiļas atomelektrostacijas avārijas upuru piemiņas pasākumā.— Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) April 24, 2026
Президент сказал, что авария произошла во времена неведения, полуправды и лжи - советская система не была готова к такой трагедии, и только через несколько дней появились первые скудные новости от официальных лиц. Он напомнил, что последствия аварии, в том числе радиоактивное загрязнение, будут ощущаться в Украине и близлежащих странах еще десятилетия и столетия.
Эдгар Ринкевич напомнил, что Латвия непосредственно пострадала от аварии, так как более 6000 человек, включая медиков, инженеров, солдат и рабочих, были мобилизованы на ликвидацию последствий аварии, часто не зная, куда едут и на какой срок. По его словам, половина из этих людей не дожила до этого дня, так как различные диагнозы и болезни привели их к ранней смерти.
"Это момент, когда мы чтим память как тех, кто похоронен здесь, в Латвии, так и всех тех, кто погиб в результате аварии или умер после нее", - сказал Ринкевич.
Президент также подчеркнул, что ничего не окончено. Российская агрессия в Украине представляет серьезную угрозу для ряда атомных электростанций, а во время войны были совершены прямые нападения и на Чернобыльскую, и на Запорожскую АЭС.
Ринкевич поблагодарил ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и медиков, участвующих в оказании им помощи, и выразил уверенность, что правительство и парламент прислушаются к ним и решат оставшиеся вопросы.
