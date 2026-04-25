"Мы получили двойной удар": латвийские больницы попросили у министра об одной услуге

Почему больницы ощущают рост цен сильнее, чем другие секторы? Согласно Закону о налоге на добавленную стоимость, медицинские услуги освобождены от НДС. Это означает, что больница не может вычесть входной налог по закупкам энергии, медикаментов, медицинского оборудования и услуг. Когда растет мировая цена на нефть или увеличиваются издержки производителей, больница принимает на себя весь рост цен вместе с включенным в них НДС в размере 12% или 21% — каждый процент инфляции обходится больнице примерно в 1,21 раза дороже, чем коммерческому предприятию, которое может вычесть НДС.