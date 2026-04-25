"Мы получили двойной удар": латвийские больницы попросили у министра об одной услуге
Латвийское общество больниц положительно оценивает публично высказанную позицию министра экономики Виктора Валайниса о том, что налоговые поступления, полученные в результате роста цен, следует возвращать в народное хозяйство.
Расчеты общества показывают, что из-за инфляции и повышения минимальной зарплаты средняя региональная больница ежегодно перечисляет в государственный бюджет через НДС и налоги на рабочую силу около 383 тысяч евро, которые сама не может компенсировать через тарифы Национальной службы здоровья.
7 апреля 2026 года в интервью программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама» министр экономики В. Валайнис, комментируя рост цен на топливо в связи с геополитической напряженностью в Ормузском проливе, отметил, что повышение цен оказывает давление на «любую деятельность — будь то цена продуктов питания или услуга неотложной медицинской помощи». Министр подчеркнул, что налоговые поступления, полученные сверх запланированного, следует возвращать в экономику, а также поднял вопрос о налоге на сверхприбыль для торговцев топливом.
Председатель правления Латвийского общества больниц Артурс Берзиньш подчеркивает, что этот подход полностью применим к стационарной системе здравоохранения.
«Логика министра верна, и больницы — классический пример. Когда вызванный ситуацией в Ормузском проливе рост цен на энергию и медикаменты отражается на наших закупках, мы получаем двойной удар: более высокие расходы и более высокий невозмещаемый НДС. Из этого роста в государственный бюджет реально возвращаются налоговые поступления, а тарифы больниц остаются неизменными. Именно этот дисбаланс министр обозначил в своем выступлении — и именно здесь больницам необходим механизм включения в ту же логику».
Почему больницы ощущают рост цен сильнее, чем другие секторы? Согласно Закону о налоге на добавленную стоимость, медицинские услуги освобождены от НДС. Это означает, что больница не может вычесть входной налог по закупкам энергии, медикаментов, медицинского оборудования и услуг. Когда растет мировая цена на нефть или увеличиваются издержки производителей, больница принимает на себя весь рост цен вместе с включенным в них НДС в размере 12% или 21% — каждый процент инфляции обходится больнице примерно в 1,21 раза дороже, чем коммерческому предприятию, которое может вычесть НДС.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в больнице Страдиня ждут перемен, которые могут ухудшить качество лечения пациентов.