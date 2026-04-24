В Риге открылся магазин JOOP! площадью 230 квадратных метров.
В Латвии
Сегодня 15:40
ФОТО: в торговом центре Spice открылся новый магазин мужской и женской моды
В торговом центре Spice открылся первый в Балтии отдельный магазин бренда JOOP!, которым управляет Apranga Group.
До сих пор JOOP! в странах Балтии был представлен через сеть мультибрендовых магазинов CITY. Открытие отдельного магазина в Риге связано с развитием бренда в регионе и спросом на товары премиального сегмента.
В магазине площадью 230 квадратных метров будут представлены мужские и женские коллекции, а также линия джинсов.
Магазин открыт по международной концепции бренда. В помещении предусмотрены отдельные зоны для коллекций, современное освещение и планировка, ориентированная на удобство покупателей.
В Spice это уже третий проект Apranga Group за этот год. Ранее после реконструкции в торговом центре открылись магазины французских брендов Sandro и Maje.