Новые заповедники радуют всех, кроме латвийских фермеров - они не могут работать на собственной земле
Жители Екабпилсского края возмущены планами создать семь новых заповедников: ограничения затрагивают сотни землевладельцев, лишая их возможности полноценно использовать сельхозугодья и нанося ощутимые убытки фермерам и предпринимателям.
По мнению жителей Екабпилсского края , эти ограничения на сельскохозяйственные земли - луга, пастбища и пашни - являются дополнительным бременем, которое приносит им убытки. Владелец приусадебного хозяйства "Дзинтари" в Засской волости Юрис Круминьш рассказывает, что из принадлежащих ему 35,8 га мелиорированных сельскохозяйственных и лесных земель ограничения введены на площади 9,74 гектара, то есть почти на трети всей территории.
"Нам, фермерам, эти заповедники связывают руки", - признает владелец крестьянского хозяйства "Карали" Айвар Иесалниекс.
"Из моих 39 га под ограничения попало 11 га. Я держу в хозяйстве 30 коров, но из-за заповедников, которые к тому же расположены не в одном месте, а на отдельных участках, я больше не могу обрабатывать землю. Мне даже пришлось докупить соседний участок, где таких ограничений нет".
По мнению фермеров, на лугах нужно не только осуществлять выпас и покос, но и время от времени перепахивать и выравнивать их, особенно после прошлогодних сильных дождей, когда размокший верхний слой почвы был вытоптан скотом и истощен.
Ограничения затрагивают не только фермеров, но и предпринимателей. Владелец хозяйства "Скардупитес" в Алкснитской волости и руководитель общества Sēlijas laivas Ричард Шмитс отмечает, что новый заповедник ограничивает хозяйственную деятельность организации.
Специалист по стратегическому планированию Екабпилсского краевого самоуправления Гунда Чермукша сообщает, что созданные ранее в крае природные заповедники занимают уже 30 589 га, не считая микрозаповедников вокруг мест гнездования птиц и других территорий. Например, в Аташиенской волости заповедники занимают 46,4% территории, в Саукской волости - 24,8%, в Абельской - 22%, а в Элкшненской - 20,8% территории. Теперь же площади заповедников в крае увеличатся еще за счет семи новых территорий общей площадью 652 га. Из них около 400 га - это мелиорированные земли, причем половину составляют пахотные земли, которые, по мнению жителей, не должны включаться в состав заповедников. Новые ограничения в крае затрагивают имущество 560 физических и юридических лиц, сообщает Latvijas Avīze.