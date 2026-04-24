Новые заповедники радуют всех, кроме латвийских фермеров - они не могут работать на собственной земле

Специалист по стратегическому планированию Екабпилсского краевого самоуправления Гунда Чермукша сообщает, что созданные ранее в крае природные заповедники занимают уже 30 589 га, не считая микрозаповедников вокруг мест гнездования птиц и других территорий. Например, в Аташиенской волости заповедники занимают 46,4% территории, в Саукской волости - 24,8%, в Абельской - 22%, а в Элкшненской - 20,8% территории. Теперь же площади заповедников в крае увеличатся еще за счет семи новых территорий общей площадью 652 га. Из них около 400 га - это мелиорированные земли, причем половину составляют пахотные земли, которые, по мнению жителей, не должны включаться в состав заповедников. Новые ограничения в крае затрагивают имущество 560 физических и юридических лиц, сообщает Latvijas Avīze.