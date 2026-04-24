Директор рижской гимназии лично задержал агрессивного молодого человека, пристававшего к ученикам
Инцидент у престижной школы в центре Риги закончился неожиданно: директор не стал ждать полицию и сам задержал агрессивного молодого человека.

Директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис помог задержать агрессивного молодого человека, который хулиганил у возглавляемой им школы в Старой Риге.

В Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что 22 апреля некий 18-летний молодой человек во дворе школы кричал, пытался задевать учеников и ругался. Также он не реагировал на призывы уйти и начал вести себя агрессивно.

До прибытия полиции его задержал директор школы. За произошедшее агрессору был назначен административный штраф в размере 50 евро.

