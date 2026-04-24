"Твитит как сумасшедший подросток": латвийский эксперт резко высказался о поведении Трампа
В эфире передачи "Preses klubs" на TV24 латвийский ведущий мероприятий, импровизатор и продюсер "Četru brāļu šova" Янис Козловскис резко раскритиковал поведение президента США Дональда Трампа, заявив, что его действия вызывают серьезную тревогу.
По словам Козловскиса, реакция на публичные заявления Трампа стала почти ежедневным стрессом: «Каждое утро с холодным потом открываешь новости — что Трамп снова написал в интернете».
Он также иронично предположил, кто мог повлиять на стиль коммуникации американского лидера: «Есть ощущение, что его PR-специалист или консультант — Дмитрий Медведев».
Эксперт подчеркнул, что манера поведения Трампа выглядит крайне несерьезной для главы мировой державы: «Он твитит, как сумасшедший тринадцатилетний подросток, который не получил свою конфету. Пугающе, что это руководитель великой державы, который действует так безответственно».
Козловскис признался, что ранее пытался понять стратегию президента США, но в итоге отказался от этой идеи: «Я пытался разобраться, какой у него большой план, какая стратегия, но понял — его капризы невозможно разгадать». По его мнению, происходящее не только вызывает недоумение, но и наносит вред западному миру:
«Это пугающе, глупо и очевидно разрушает западный мир. Складывается сильное ощущение, что Трамп куплен Кремлем».
Он отметил, что несмотря на противоречивые заявления Трампа, общий вектор его действий, по его наблюдениям, остается неизменным: «Он говорит сегодня одно, завтра другое, но все его действия выгодны Кремлю и диктаторам». Козловскис также обратил внимание на политические симпатии Трампа: «Он восхищается такими лидерами, как Орбан, хвалит их, демонстрирует поддержку. Это очевидные сигналы, в какую сторону он смотрит».
При этом он выразил обеспокоенность и более широкими рисками: «Есть ощущение, что США могут начать действовать сверхимпериалистически, как будто хотят подчинить себе весь мир. Это вызывает большие опасения — в том числе из-за реакции Сената и парламента, которые, кажется, не спешат его останавливать».