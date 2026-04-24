В Латвии впервые запустили сотовое оповещение из-за пропажи ребенка; на поиски 7-летней девочки вышли около 70 жителей
В Казданге пропавшую семилетнюю девочку нашли живой неподалеку от дома. Пока полиция впервые в Латвии запускала сотовое оповещение о пропаже ребенка, местные жители уже сами собрались на поиски — в них участвовали около 70 человек.
7-летняя девочка пропала около 20:00 из двора в Казданге. Правоохранители сообщили СМИ о ее исчезновении примерно в 22:30, а вскоре после 23:00 полиция объявила, что девочка найдена.
Это был первый случай в Латвии, когда из-за пропажи ребенка была запущена система сотового вещания. Вскоре после того, как девочку нашли, через эту же систему было распространено еще одно сообщение.
В полиции уточнили, что успешные поиски не были связаны с сотовым оповещением, поскольку жители уже до этого самоорганизовались и начали искать ребенка.
По данным полиции, во время поисков была зафиксирована беспрецедентная самоорганизация и отзывчивость жителей: всего в поисках участвовали до 70 человек. Государственная полиция поблагодарила всех, кто присоединился.
Девочку нашли неподалеку от места жительства. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.