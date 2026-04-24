На улице Бривибас увековечили память Александра Чака.
В Латвии
Сегодня 09:46
Дом, где оборвалась жизнь Александра Чака, теперь отмечен памятной доской
23 апреля 2026 года в Риге, у дома на улице Бривибас, 68, открыли памятную доску латышскому поэту Александру Чаку, созданную художником Янисом Струпулисом.
Проект реализован при финансовой поддержке Рижского самоуправления. Автор идеи памятной доски — художник Янис Струпулис, изготовило ее ООО Akmens apstrādes centrs.
В 2025 году исполнилось 75 лет со дня смерти поэта. В январе 1950 года Чаку стало плохо после допроса в Центральном комитете Коммунистической партии. Он зашел отдохнуть к своей подруге и коллеге Милде Гринфелде, которая жила на улице Бривибас, 68. После трех недель болезни, 8 февраля 1950 года, Чак умер в ее квартире.
Памятная доска стала художественным и информационным напоминанием для рижан и гостей города еще об одном важном культурно-историческом месте в Риге.