Сиди дома - спасай энергетику: Еврокомиссия рекомендует уходить на удаленку
Европейская комиссия рекомендует чаще работать удаленно, чтобы сократить потребление ископаемого топлива, сообщает газета Financial Times.
Увеличение доли удаленной работы — одна из мер, которые Комиссия предлагает государствам-членам для преодоления роста цен на ископаемое топливо, вызванного войной на Ближнем Востоке.
На следующей неделе Европейская комиссия представит государствам-членам план по повышению энергоэффективности и переходу на зеленую энергию. Как сообщает Financial Times, его цель — обеспечить немедленное снижение высоких цен на энергоресурсы.
Рекомендации основаны на мерах, принятых во время предыдущего кризиса, вызванного санкциями против России. Они являются частью усилий по снижению зависимости от ископаемого топлива и стимулированию использования возобновляемых источников энергии.
В приложениях к проекту Комиссии, с которыми ознакомилась Financial Times, говорится, что компании следует побуждать обеспечивать сотрудникам как минимум один обязательный день удаленной работы в неделю. Комиссия также предложила снизить НДС на тепловые насосы и солнечные панели.
Документ еще не окончательно доработан. Другие меры, включая решение проблемы нехватки авиационного топлива, все еще находятся на стадии разработки.