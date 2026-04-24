ВИДЕО: в Старой Риге загорелось здание, где находится ночной клуб Sinners - людей эвакуировали
В пятницу утром в Старой Риге вспыхнул пожар в здании на улице Грециниеку, где находятся ночной клуб и бар Sinners.
Как свидетельствуют имеющиеся в распоряжении портала Jauns.lv фото и видео очевидцев, с нижних этажей здания на улицу поднимался дым.
В тушении пожара и спасательных работах были задействованы несколько автоцистерн Государственной пожарно-спасательной службы. Также на месте дежурили бригады Службы неотложной медицинской помощи и экипажи полиции.
В Государственной пожарно-спасательной службе порталу Jauns.lv подтвердили, что вызов на улицу Грециниеку в Риге поступил в 6:18. В общественных помещениях на первом этаже шестиэтажного жилого дома начался пожар. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались три человека, еще четырех эвакуировали пожарные-спасатели.
В 7:21 распространение пламени удалось ограничить. Общая площадь горения составила 300 квадратных метров.