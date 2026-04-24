Сегодня 07:53
Пятница принесет Латвии солнце, ветер и локальные дожди
В пятницу местами в центральной и восточной части Латвии возможен небольшой и кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
Северо-западный ветер вновь усилится — ожидаются порывы до 9–14 метров в секунду. Когда будет выглядывать солнце, воздух прогреется до +9…+14 градусов, местами на побережье — до +7…+8 градусов.
В Риге облаков станет меньше, будет светить солнце, дождя не ожидается. Северо-западный ветер в порывах усилится до 13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от +8 градусов на севере города до +12 градусов на юге.
К западу от Латвии находится антициклон, к востоку и северу — область низкого давления. Атмосферное давление на уровне моря составляет 1007–1012 гектопаскалей.