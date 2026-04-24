У Дворца культуры ВЭФ за полчаса развернулась целая цепочка аварий с Toyota, Volvo и грузовиком
На улице Густава Земгала, у Дворца культуры ВЭФ, ранним днем столкнулись два автомобиля Toyota. Как рассказывают участники аварии, все произошло молниеносно, и они благодарны уже тому, что никто не пострадал. Однако вскоре к группе поврежденных машин добавились еще легковой автомобиль и грузовик.
Инна, пассажирка внедорожника Toyota: «Мы ехали на кладбище. Ехали по этой левой полосе, и вдруг я вообще ничего не поняла — мы полетели. На 12,5 метра нас тут отбросило. И все — ничего не понять. Муж ударился головой. Хорошо, что у него была подушка безопасности. Если бы нет, тогда вообще все».
Бок автомобиля Инны и ее мужа был настолько разбит, что с места происшествия машину увез эвакуатор, а родственнице пришлось приехать за супругами. Ход событий примерно так же описывает и водитель второй, еще сильнее поврежденной Toyota. Мужчина называет, по его мнению, наиболее вероятную причину аварии.
Игорь, водитель универсала Toyota:
«Ну, мне показалось, что, может быть, лопнула шина. Там полсекунды, даже меньше, и его сразу уводит на встречную полосу, и происходит столкновение».
Удалось выяснить, как столкнулись обе Toyota, однако оставалось понять, какую роль в происшествии сыграли красный Volvo и тяжелый грузовик, у которого немного повреждена передняя часть. Игорь дает объяснение: легковой Volvo и грузовик одновременно пытались объехать место аварии.
Все водители и пассажиры автомобилей, оказавшихся участниками происшествия, остались живы и невредимы. Менее чем через час движение на этом участке было полностью восстановлено.