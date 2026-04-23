Тяжелое ДТП в Зиепниеккалнсе: сбитый на переходе 18-летний парень получил переломы обеих ног
Жителей Зиепниеккалнса тревожит место перехода дороги, где сигналы светофора нередко игнорируют взрослые, а особенно дети. Недавно на этом пешеходном переходе в тяжелое ДТП попал молодой человек. К счастью, 18-летний юноша после столкновения с автомобилем Audi выжил. Медики доставили его в больницу, однако травмы тяжелые — сломаны обе ноги.
Очевидцы утверждают, что в то роковое утро молодой человек бежал через пешеходный переход в тот момент, когда шел поток машин. Конечно, действительно ли это было так, установят правоохранители, однако факт остается фактом: этот переход на улице Валдекю в округе уже приобрел мрачную известность, сообщает «Degpunktā».
Синтия, продавец Narvesen:
«От местных уже не раз слышали, что здесь были аварии, что это не первый случай, когда кого-то сбивают».
Анна и Ирина, часто видят неосторожных пешеходов: «Здесь был похожий случай — один мужчина добежал до середины, и его сразу насмерть сбили. Потом здесь была женщина, бабушка тоже. Здесь это очень часто».
Местные жители заметили, что чаще всего красный сигнал светофора игнорируют именно дети. Они спешат, перебегают дорогу, не глядя по сторонам, и даже не задумываются об опасном потоке транспорта.
Синтия отмечает, что детям, конечно, нужно быть осторожнее при переходе дороги, однако основная ответственность все равно лежит на взрослых и особенно на водителях. «Дети есть дети, будем честны. Но водители? Где у них голова? Куда ты несешься? Ты что, не видишь? В чем проблема?!»
Пешеходам лучше подождать эти несколько лишних секунд до зеленого сигнала. А водителям — внимательно следить за людьми у края дороги и заранее держать ногу наготове у педали тормоза, чтобы избежать трагических последствий.