После закрытия популярных маршрутов жители Латвии опасаются, что это может быть только началом
После закрытия популярных маршрутов жители Латвии опасаются, что это может быть только началом

Закрытие коммерческих автобусных маршрутов после резкого роста цен на топливо вновь обнажило хрупкость региональной системы перевозок, и самоуправления требуют от правительства срочных решений.

Закрытие коммерческих автобусных маршрутов, последовавшее за резким ростом цен на топливо, вновь вызвало опасения о хрупкости региональной системы пассажирских перевозок и ее будущей жизнеспособности, сообщает Latvijas Avīze.

Тем временем жители Балвского края обеспокоены тем, смогут ли оставшиеся маршруты обслуживать всех желающих и не придется ли их в какой-то момент закрыть. Латвийский союз самоуправлений также поднял тревогу, призвав правительство немедленно принять меры по устранению последствий роста цен на топливо в сфере общественного транспорта.

"Не буду скрывать, что новость о закрытии этих коммерческих маршрутов Ecolines стала для нас большой неожиданностью. Они пользовались большим спросом у жителей - действительно комфортабельные автобусы для четырехчасовой поездки на работу или других поездок в Ригу. Теперь вопрос в том, какой уровень комфорта мы будем иметь в будущем", - говорит мэр Балвского края Янис Труповниекс.

Для жителей самоуправления остаются дотируемые государством маршруты Talsu autotransports. "На некоторых маршрутах наблюдается увеличение пассажиропотока, особенно на тех, где автобусное сообщение менее частое", - комментирует ситуацию после закрытия линий Ecolines представитель Talsu autotransports Агнесе Гайле.

"Приоритет компании - обеспечить, чтобы ни один пассажир не остался за дверями автобуса. В настоящее время можно сказать, что общая пропускная способность компании достаточна. При необходимости мы готовы предоставить дополнительные рейсы", - добавила она.

Как заявили в Автотранспортной дирекции (АТД), пока рано делать выводы о последствиях ухода Ecolines. "В то же время другие перевозчики выразили заинтересованность в возможности выполнения коммерческих рейсов. Например, АТД получила заявку от регионального перевозчика Ventspils reiss на запуск новых рейсов по коммерческому маршруту Рига-Вентспилс", - сообщили в АТД. Правда, это никак не уменьшает опасения о Балвском направлении.

Другие сейчас читают