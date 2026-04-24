"Спасителя на белом коне не ждите": политолог разбил надежды латвийцев на спокойное будущее
Перед выборами в Сейм Латвии политолог предупреждает о нестабильности: страну ждет парламент с раздробленными силами и неизбежными политическими конфликтами.
В преддверии парламентских выборов в Латвии политическая ситуация в стране может войти в период нестабильности и затяжных споров. Такое мнение в эфире передачи «Dienas personība» на TV24 высказал профессор Латвийского университета, политолог Юрис Розенвалдс.
По его оценке, избирателям не стоит ожидать появления яркого лидера, который сможет объединить общество и резко изменить политический курс страны.
«Довольно уверенно можно сказать, что, очевидно, не будет у нас на этих выборах спасителя народа на белом коне. Люди в это уже особо не верят», — отметил он.
По словам эксперта, это напрямую влияет на расстановку сил в будущем парламенте. Вместо доминирования одной политической силы, вероятнее всего, сформируется раздробленный Сейм. «В связи с этим мы входим в период такой турбулентности и нестабильности, когда в Сейме будет несколько политических сил с примерно одинаковым числом мандатов», — пояснил Розенвалдс.
«Формирование правительства будет не то чтобы затруднено, но у нас снова в этом правительстве будут политические силы с довольно различными взглядами», — подчеркнул политолог.
В результате, считает он, политические разногласия сохранятся и после выборов. «Возможно, не в такой форме, как сейчас, потому что это уже зашло слишком далеко, но споры сохранятся», — заключил эксперт.