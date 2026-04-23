В одном из районов Риги с 30 апреля вводят новые ограничения скорости
С 30 апреля в Засулауксе изменится организация движения: на ряде улиц вводится зона с ограничением скорости до 30 км/ч. В самоуправлении объясняют это узкими улицами и интенсивным движением пешеходов и велосипедистов в жилом районе.
Планируемые изменения предусматривают введение единой зоны ограничения скорости 30 км/ч на нескольких улицах района — на улице Элвирас, улице Грегора, улице Тапешу, улице Дарба, улице Кулдигас, улице Агенскална, улице Кудрас, улице Валентина, улице Калнциема и улице Маргриетас. В то же время на отдельных участках вне зонального принципа ограничение скорости до 30 км/ч будет установлено на улице Валентина и улице Кристапа.
Такое решение выбрано с учетом особенностей этой территории — узкого профиля улиц, а также интенсивного движения пешеходов и велосипедистов в жилой среде. Более низкая скорость движения существенно повышает безопасность, обеспечивая более безопасное взаимодействие между всеми участниками дорожного движения — водителями, пешеходами и велосипедистами, а также способствует созданию более спокойной и комфортной городской среды для жителей.
Рижское самоуправление призывает участников движения быть внимательными, соблюдать новые правила организации движения и следить за установленными дорожными знаками.