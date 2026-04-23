Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:24
"Оторвался от реальности": людей в соцсетях возмутила прогнозируемая пенсия Андриса после 40 лет работы
Пользователь соцсети Facebook по имени Андрис поделился на своей странице информацией, которая не оставила равнодушными многих латвийцев. Под его постом на тему пенсии после 40 лет работы развернулась оживленная дискуссия.
В своем сообщении Андрис пишет: «О чем мы ноем, шлесеристы и прочие революционеры мирового порядка? Сегодня ради интереса зашел посмотреть свои пенсионные накопления. Вот результат, и это еще без учета моих добровольных накоплений (только 1-й и 2-й уровень).
Честно говоря, не понимаю, почему говорят, что Латвия доведена до упадка и разворована, как нам перед выборами рассказывают некоторые бездельники. Нужно работать. Я это делал регулярно с 19 лет, платя налоги», — пишет Андрис, прикрепив изображение, где указано, что его прогнозируемая пенсия, когда он отработает 40 лет, составит 2833 евро.
Этот пост вызвал бурное обсуждение в комментариях:
- «Если сравнивать, примерно 25 лет назад средняя зарплата была около 300 евро, сегодня — около 1500 евро. На бумаге в пять раз больше, но инфляция за это время тоже выросла в несколько раз. Реально 300 евро тогда — это примерно 700–900 евро в сегодняшних деньгах, то есть уровень жизни вырос, но не так драматично, как кажется по цифрам. Тот же принцип относится и к пенсиям: 2833 евро сегодня звучат как большая сумма, но через 25 лет из-за инфляции ее покупательная способность будет примерно как 1400–1600 евро сейчас».
- «Это при условии, что вы будете работать с нынешней зарплатой до самой пенсии! Нечем хвастаться — в жизни всякое бывает. Может, через год вы уже не сможете работать, и такая пенсия вам не светит! И это всего лишь прогноз — не реальность! Я тоже работаю и плачу налоги с 18 лет! Не жалуюсь, но хвастаться — не спешу».
- «И все это вы получите после достижения 75 лет... Удачи дожить, потому что государство в ближайшие два года поднимет пенсионный возраст до 75 лет... Гордитесь этим».
- «Если бы да кабы! Чтобы был 40-летний стаж, вам еще нужно отработать как минимум 23 года. Жизнь делает разные виражи, но пусть у вас получится. Вы ничего не знаете о коэффициентах, которые государство применяет при расчете пенсий — их используют по необходимости. Надеюсь, ваши родители получают/будут получать достойную пенсию. Главное, чтобы пенсионный возраст не повысили. Удачи всем нам, кто работал и платил налоги, а также тем, кто восстанавливал эту страну с 90-х годов до наших дней, но по разным причинам их пенсии оказались неадекватно низкими».
- «Это не мнение — это коктейль высокомерия и оторванности от реальности... Твоя история — это не формула успеха, а результат совпадения благоприятных обстоятельств, времени и места, который ты гордо выдаешь за собственную гениальность. Ну да, если повезло, то все остальные вдруг становятся “недостаточно старательными”. И этот твой патриотизм… Ну конечно, с такими цифрами Латвия выглядит как Швейцария. Попробуй посмотреть на страну не через свой банковский счет, а через реальность — там картина немного менее “оптимистична”. В целом — иди в политику. Именно такие самоуверенные, не чувствующие реальность и поучающие сверху персонажи там всегда востребованы. Ты уже на полпути — осталось только надеть костюм и продолжать рассказывать, что всем просто нужно стать тобой».