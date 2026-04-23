Квартиры в Zunda Towers выставлены на аукцион - что происходит с элитным проектом?
На аукцион выставлены семь квартир в комплексе высотных зданий Zunda Towers в Пардаугаве, свидетельствуют сообщения присяжного судебного исполнителя Андриса Споре в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Собственником всех выставленных на аукцион квартир является люксембургская компания SPI RE Holdings S.a.r.l. группы Amber Beverage Group, а взыскателями выступают эстонский Luminor Bank и его латвийский филиал, а также Финансовый департамент Рижской думы.
На аукционе предлагаются двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 64,6 до 84,7 кв.м. Стартовые цены выставленных на продажу квартир составляют от 223 000 евро до 268 600 евро. Аукционы начались в четверг и завершатся 25 мая в 13:00.
Ранее сообщалось, что SPI RE Holding S.a.r.l. инвестировала около 280 миллионов евро в проект Zunda Towers. В декабре прошлого года SPI RE Holding S.a.r.l. заключила 30-летний договор аренды высотного комплекса Zunda Towers с туристической и гостиничной группой Grupo Hotusa.
Согласно договору, Grupo Hotusa обеспечит профессиональное управление и услуги аренды сервисных апартаментов, которые будут принадлежать будущим частным владельцам на этажах с 4-го по 18-й. Кроме того, пятизвездочный отель под брендом Eurostars, управляемый Grupo Hotusa, будет расположен на этажах с 19-го по 30-й, обеспечивая единый уровень услуг, соответствующий международным стандартам, во всем проекте.
Высотные здания Zunda Towers были введены в эксплуатацию в январе 2020 года. Девелопером проекта является компания Towers Construction Management, косвенно принадлежащая предпринимателю российского происхождения Юрию Шефлеру. Основной бизнес Шефлера связан с производством и распространением алкогольных напитков.
Общая площадь комплекса Zunda Towers составляет около 90 000 квадратных метров.