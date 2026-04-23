В Германии задержаны граждане Латвии и Украины по подозрению в саботаже
В Германии задержаны двое мужчин — граждане Латвии и Украины, которых подозревают в работе на иностранную организацию и подготовке возможного саботажа.
Полиция Германии в ходе обычной проверки дорожного движения задержала двух мужчин, которых подозревают в том, что они являются иностранными агентами, задачей которых была подготовка саботажа. Один из задержанных - 45-летний гражданин Латвии, второй - 43-летний гражданин Украины.
Они были задержаны 12 апреля на автомагистрали A6 в Баварии, сообщили в местном управлении уголовной полиции. Власти считают, что оба действовали в интересах организации или учреждения, находящегося за пределами Германии, однако более подробную информацию полиция не предоставила.
Во время обыска автомобиля задержанных полиция обнаружила подозрительные предметы, в том числе поддельные документы, GPS-трекеры, средства радиосвязи, а также большое количество мобильных телефонов и SIM-карт. Мужчины, имеющие постоянный вид на жительство в Германии, на момент задержания направлялись в сторону границы с Чехией. Оба задержанных находятся под стражей до суда.