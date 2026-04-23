В Елгаве проведут крупное мероприятие, предназначенное для садоводов и огородников
Елгава приглашает всех любителей сада и весны посетить «Латвийские дни саженцев» (Stādu dienas), которые пройдут 9 и 10 мая на площади Герцога Якова и в сквере за домом культуры.
Это мероприятие является давней традицией в Елгаве и Земгальском регионе, собирая производителей саженцев со всей Латвии, представителей садоводческой отрасли, ремесленников, домашних производителей и посетителей.
В 2026 году «Дни саженцев» состоятся уже в 17-й раз и традиционно проходят во вторые выходные мая. В этом году в мероприятии примут участие более 230 торговцев со всей страны, предлагая самый широкий в Земгале ассортимент саженцев и товаров для сада. Посетители смогут приобрести саженцы, луковицы цветов, семена, пряные травы, улучшители почвы, садовую технику и инструменты, декор, изделия ремесленников, рабочую одежду и угощения.
Во время проведения «Дней саженцев» в городе будут ограничения движения в районе площади Герцога Якова. Посетителям рекомендуется оставлять автомобили на стоянке на улице Пилссалас, 1, а также на лугу напротив Елгавского дворца, где в дни мероприятия будет оборудована просторная парковка. Информация об ограничениях движения и парковках будет доступна также в навигационном приложении Waze.