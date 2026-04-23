Давайте заменим Иран на Италию: США хотят решать, кого допускать к чемпионату мира по футболу

По данным газеты, это предложение было попыткой наладить отношения между Трампом и Джорджей Мелони после того, как премьер-министр Италии поссорилась с президентом, раскритиковав его нападки на папу Льва XIV в связи с войной с Ираном. «Подтверждаю, что я предложил Трампу и президенту ФИФА Джанни Инфантино заменить Иран на Италию на чемпионате мира. Я итальянец по происхождению, и для меня было бы мечтой увидеть „адзурри“ на турнире в США. Имея в активе четыре чемпионских титула, они обладают достаточным авторитетом, чтобы их участие было оправданным», — заявил Дзамполли изданию Financial Times.