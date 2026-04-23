Давайте заменим Иран на Италию: США хотят решать, кого допускать к чемпионату мира по футболу
Спецпосланник США Паоло Дзамполли предложил ФИФА заменить Иран на Италию на чемпионате мира, назвав участие четырехкратных чемпионов своей "мечтой" и пытаясь, по данным СМИ, смягчить напряженность между лидерами двух стран.
Специальный посланник президента США Паоло Дзамполли заявил Financial Times, что увидеть четырехкратных чемпионов мира, сборную Италии, на финальном турнире в США, Мексике и Канаде было бы мечтой, несмотря на их поражение в решающем отборочном матче в прошлом месяце.
По данным газеты, это предложение было попыткой наладить отношения между Трампом и Джорджей Мелони после того, как премьер-министр Италии поссорилась с президентом, раскритиковав его нападки на папу Льва XIV в связи с войной с Ираном. «Подтверждаю, что я предложил Трампу и президенту ФИФА Джанни Инфантино заменить Иран на Италию на чемпионате мира. Я итальянец по происхождению, и для меня было бы мечтой увидеть „адзурри“ на турнире в США. Имея в активе четыре чемпионских титула, они обладают достаточным авторитетом, чтобы их участие было оправданным», — заявил Дзамполли изданию Financial Times.
Италия в третий раз подряд не попала в финальную часть чемпионата мира, проиграв в финале отборочного турнира в серии пенальти Боснии и Герцеговине. Участие Ирана в чемпионате мира оказалось под вопросом из-за войны с США и Израилем, которая началась 28 февраля.
Федерация футбола Ирана (FFIRI) в апреле объявила, что ведет «переговоры» с ФИФА о переносе матчей сборной на чемпионате мира из США в Мексику. Однако в прошлом месяце Инфантино, присутствуя на товарищеском матче между Ираном и Коста-Рикой в Турции, заявил агентству AFP, что Иран примет участие в чемпионате мира и будет играть там, где ему положено по результатам жеребьевки.
Дзамполли — итало-американский бизнесмен и бывший модельный агент, который, как утверждается, познакомил Трампа с его нынешней супругой Меланией Трамп.