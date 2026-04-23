Матери умершей в больнице Даугавпилса 11-месячной девочки присудили большую компенсацию

Согласно материалам дела, мать заметила, что ее дочь, возможно, выпила таблетки валерианы. Немедленно была вызвана неотложная помощь, которая доставила ребенка в Даугавпилсскую региональную больницу. Девочку поместили в реанимацию, и спустя некоторое время было установлено, что ее состояние является относительно стабильным и ее можно перевести в другое отделение. Во время перемещения ребенок был отключен от монитора жизненных показателей, и правила, предусматривающие непрерывное наблюдение, не были соблюдены. Перемещение на пятый этаж длилось около 20 минут, и все это время ребенок находился без мониторинга жизненных показателей. По прибытии в детское отделение врач констатировал, что девочка не дышит, и было сделано заключение, что ребенок умер во время транспортировки или непосредственно перед ней.