Матери умершей в больнице Даугавпилса 11-месячной девочки присудили большую компенсацию
Суд постановил выплатить более 120 000 евро компенсации матери, чья 11-месячная дочь умерла в Даугавпилсской больнице при загадочных обстоятельствах. Ребенок, которого перемещали по помещениям больницы, был отключен от монитора жизненных показателей, и медики не заметили ухудшения состояния, в результате чего жизнь девочки оборвалась, сообщает TV3 Ziņas.
Согласно материалам дела, мать заметила, что ее дочь, возможно, выпила таблетки валерианы. Немедленно была вызвана неотложная помощь, которая доставила ребенка в Даугавпилсскую региональную больницу. Девочку поместили в реанимацию, и спустя некоторое время было установлено, что ее состояние является относительно стабильным и ее можно перевести в другое отделение. Во время перемещения ребенок был отключен от монитора жизненных показателей, и правила, предусматривающие непрерывное наблюдение, не были соблюдены. Перемещение на пятый этаж длилось около 20 минут, и все это время ребенок находился без мониторинга жизненных показателей. По прибытии в детское отделение врач констатировал, что девочка не дышит, и было сделано заключение, что ребенок умер во время транспортировки или непосредственно перед ней.
После обобщения экспертных заключений окружной суд установил, что лечащие медики допустили ошибки, отключив пациентку от монитора и не обратив внимания на ухудшение состояния. В результате жизнь ребенка оборвалась. Инспекция здравоохранения, проводя проверку после произошедшего, пришла к выводу, что вины врачей в смерти ребенка нет, и выдвинула версию синдрома внезапной детской смерти.
В прошлом году Административный районный суд Резекне постановил, что из Фонда медицинского риска должна быть выплачена компенсация в размере 123 000 евро матери ребенка. Также на этой неделе в следующей судебной инстанции было принято решение, что матери полагается компенсация за моральный вред. Общая сумма компенсации, с учетом предыдущего решения суда, достигает 129 000 евро.
Даугавпилсская больница указала, что председатель правления заболела и в настоящее время не может предоставить комментарии по этому делу или судебному решению.