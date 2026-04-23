Сегодня 09:23
Смертельное ДТП в Прейльском крае: в среду погиб мопедист
В Латвии за среду зарегистрировано 138 ДТП — 13 человек получили травмы, в Прейльском крае погиб водитель мопеда.
В среду в Латвии зарегистрировано 138 дорожно-транспортных происшествий, в авариях один человек погиб и 13 получили травмы, сообщили в Государственной полиции.
Вчера около 22 часов на дороге Краслава - Прейли - Мадона в Прейльском крае в результате ДТП погиб водитель мопеда.
Вчера три водителя были задержаны за вождение в нетрезвом состоянии и два - за употребление наркотиков. Большинство из них были пойманы в Курземе. Начато три уголовных дела. Вчера водителям выписано 115 штрафов за превышение скорости и два за агрессивное вождение, а всего полиция составила 489 протоколов о нарушении правил дорожного движения.