Смертельное ДТП в Прейльском крае: в среду погиб мопедист

Вчера три водителя были задержаны за вождение в нетрезвом состоянии и два - за употребление наркотиков. Большинство из них были пойманы в Курземе. Начато три уголовных дела. Вчера водителям выписано 115 штрафов за превышение скорости и два за агрессивное вождение, а всего полиция составила 489 протоколов о нарушении правил дорожного движения.