Сегодня 09:04
Ветер усилится, осадков не будет: какой будет погода в четверг
Северный ветер принесет в Латвию самый порывистый день недели: в четверг страну ждет сухая, но по‑весеннему прохладная погода.
В четверг в Латвии северный, северо-западный ветер усилится до 12-17 метров в секунду, самый ветреный день ожидается в Риге и Земгале. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается, в основном будет легкая облачность. Температура воздуха поднимется до +6...+11 градусов.
В Риге ожидается сухая и солнечная погода, скорость ветра временами будет достигать 17 метров в секунду, а температура воздуха составит +6...+8 градусов.