"Цены еще вырастут": экс-премьер критикует нерешительность нынешнего правительства

Он подчеркнул, что ключевым фактором остаются колебания цен на энергоресурсы, которые напрямую влияют на общую экономическую ситуацию. «Эти колебания цен на энергоресурсы, несомненно, повлияют и добавят инфляцию», — заявил он. Говоря о возможных решениях, Берзиньш указал, что у правительства есть инструменты для смягчения ситуации, однако действовать необходимо быстрее и решительнее. «Фактически правительству нужно делать всё возможное», — подчеркнул он. В качестве одного из вариантов он упомянул налоговую политику: «НДС уже заложен. Конечно, его можно снизить. Если инфляция растёт, то правительство всё равно получает обратно НДС, и этим можно компенсировать снижение акцизов».