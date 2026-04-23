"Цены еще вырастут": экс-премьер критикует нерешительность нынешнего правительства
Цены на продукты могут вырасти еще сильнее — и это лишь часть проблемы. Бывший премьер Латвии предупреждает о новой волне инфляции и требует от властей срочных и жестких решений.
Общая экономическая ситуация в Латвии в настоящее время остается неблагоприятной для жителей — цены на продукты питания остаются высокими, топливо дорогое, а инфляция продолжает удерживаться на значительном уровне. Об этом в эфире передачи «Naudas cena» на TV24 заявил председатель ассоциации Latvijas Ceļu būvētājs, бывший министр благосостояния, экс-мэр Риги и бывший премьер-министр Андрис Берзиньш.
По его мнению, давление на кошельки жителей в ближайшее время не ослабнет. «Я хотел бы сказать, что цены на продукты сейчас ещё будут расти», — отметил Берзиньш.
Он подчеркнул, что ключевым фактором остаются колебания цен на энергоресурсы, которые напрямую влияют на общую экономическую ситуацию. «Эти колебания цен на энергоресурсы, несомненно, повлияют и добавят инфляцию», — заявил он. Говоря о возможных решениях, Берзиньш указал, что у правительства есть инструменты для смягчения ситуации, однако действовать необходимо быстрее и решительнее. «Фактически правительству нужно делать всё возможное», — подчеркнул он. В качестве одного из вариантов он упомянул налоговую политику: «НДС уже заложен. Конечно, его можно снизить. Если инфляция растёт, то правительство всё равно получает обратно НДС, и этим можно компенсировать снижение акцизов».
При этом он отметил, что впереди ещё предстоят дискуссии о налогах и платежах, однако в текущих условиях ключевым остаётся скорость принятия решений.
«Будут большие споры — будет ли этот налог на прибыль или нет, но ясно одно: правительству нужно быть более решительным и быстрым. Особенно в этих неопределённых условиях и особенно потому, что впереди выборы», — заявил Берзиньш.