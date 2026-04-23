Смелое предложение латвийского ученого - он знает, что делать с неэффективными чиновниками
Искусственный интеллект мог бы заменить часть госслужащих — и это вполне реальный сценарий. Латвийский эксперт предложил радикальный шаг для реформы госуправления.
Исследователь лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики Латвийского университета Илмарс Пойканс в эфире TV24 изложил своё видение внедрения инструментов искусственного интеллекта в государственное управление. По его мнению, ИИ способен существенно повысить эффективность работы госаппарата. Эксперт считает, что ключевая проблема кроется не только в процессах, но и в самих сотрудниках.
Он убеждён, что часть работников, не приносящих достаточной отдачи, можно заменить технологиями. По его словам, искусственный интеллект способен выполнять задачи качественно и без лишних задержек.
«Мне кажется, что искусственный интеллект может совершенно определённо оптимизировать одну вещь в государственном управлении. В государственном управлении, как и в частном, есть люди, которые что-то делают, и есть люди, которые придумывают оправдания, почему что-то нельзя сделать», — подчеркнул эксперт.
Пойканс добавил, что современные решения на базе искусственного интеллекта способны справляться с подобными задачами. «Эту часть отлично заменит искусственный интеллект — на 101 и лучше за те же деньги, так что всех этих "неделателей" можно спокойно убрать из государственного управления. Это был бы первый шаг во внедрении искусственного интеллекта в государственное управление», — заявил он.