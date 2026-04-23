Чтобы побороть зависимости, нужно понять их причины - в ЛУ изучают привычки молодежи
Государство пытается сократить употребление вредных веществ среди молодежи, однако исследователи Латвийского университета отмечают: реальные мотивы подростков куда сложнее, и без понимания их поведения меры часто оказываются неэффективными.
Запреты, повышение налогов и возрастные ограничения - государство продолжает искать способы сократить употребление вызывающих зависимость веществ среди молодежи. Однако реальность гораздо сложнее, отмечают исследователи.
Как политическое регулирование и изменения рынка на самом деле влияют на выбор и привычки молодых людей, сейчас изучает команда ученых Латвийского университета. Эксперты подчеркивают: в политике до сих пор часто не хватает понимания мотивации молодых людей. "Ситуация с употреблением вызывающих зависимость веществ очень трудно регулируется, потому что здесь остается один "черный ящик" - человеческое поведение.
Каждый человек сам принимает решение - пробовать или не пробовать, использовать или нет те или иные продукты. И какие мотивы побуждают молодых людей попробовать или, если уже попробовали, продолжать употребление - именно эта область находится в нашей зоне ответственности", - рассказывает профессор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Айя Зобена.
Именно молодежь является самой рискованной группой. Если примерно до 25 лет человек не начинает употреблять вызывающие зависимость вещества, вероятность того, что он начнет позже, значительно ниже. Поэтому важно понимать не только фактор доступности, но и поведенческие и культурные факторы.
Специалисты, которые ежедневно работают с молодыми людьми с зависимостью, подчеркивают: употребление веществ часто является следствием других проблем. Это может быть насилие в семье, трудности в школе или в отношениях. И вещества становятся способом справиться с этим.
Если употребление становится привычкой, доступ к различным веществам уже не является проблемой. Латвия не изолирована от соседних стран, поэтому один вопрос - различия в регулировании, другой - его выполнение. Введенный в Латвии год назад запрет на электронные сигареты открыл дорогу широкому нелегальному рынку. Однако исследователи уверены: наиболее эффективная профилактика начинается в возрасте, значительно предшествующем периоду, когда подростки сталкиваются с вызывающими зависимость веществами, сообщает TV3.lv.