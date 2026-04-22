После года работы на посту госсекретарь Минобороны Латвии решил уйти в отставку
В Министерстве обороны Латвии произойдут кадровые перемены: государственный секретарь Айварс Пуриньш решил уйти в отставку и покинет должность 31 мая.
Министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") сказал, что сейчас на оборонный сектор оказывается повышенное давление. По его словам, в публичном пространстве распространяются необоснованные утверждения и обвинения в попытке поставить под сомнение прогресс отрасли или подорвать доверие к ней.
"Госсекретарь принял решение не продолжать работу в таких обстоятельствах", - сказал министр, подчеркнув, что уважает это решение.
Спрудс также подчеркивает, что в период работы Пуриньша были проведены значительные реформы, в том числе в области безопасности, умело управлялись крупные финансовые программы в направлении выделения 5% ВВП на оборону, были проведены крупные закупки, заложены основы для развития и сотрудничества оборонной промышленности.
Министр благодарит Пуриньша за то, что он присоединился к команде министерства в сложных обстоятельствах и развивал отрасль с честностью и большой ответственностью.
Пуриньш занимает должность государственного секретаря Министерства обороны с 29 апреля 2024 года. До этого он был советником президента по национальной безопасности и секретарем Совета национальной безопасности.