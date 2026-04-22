Единственные в Балтии: латвийская школа военных водолазов за 25 лет стала образцом для НАТО

"К нам на обучение приезжает не только личный состав Национальных вооруженных сил, но и представители других министерств, а также военнослужащие из других стран НАТО. В странах Балтии мы являемся единственным учебным центром, где готовят военных водолазов", - подтверждает командир Учебного центра военно-морских сил, капитан 2-го ранга Магнус Лицис. Латвийские инструкторы консультировали и зарубежные страны по созданию систем подготовки водолазов. "Мы - одна из самых молодых школ такого типа в Европе, и именно поэтому к нам приезжают из разных стран посмотреть, как мы организовали современную систему".