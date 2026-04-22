Единственные в Балтии: латвийская школа военных водолазов за 25 лет стала образцом для НАТО
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Отдел новостей

LETA

25 лет назад в Лиепае открылась школа, которая стала единственным военно-водолазным учебным центром во всей Балтии. Сегодня сюда едут учиться военные из стран НАТО — и уезжают впечатленными.

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

На вопрос Latvijas Avīze о том, готовы ли латвийские специалисты, например, к операциям по разминированию в таких регионах, как Ормузский пролив, командир водолазной группы, капитан-лейтенант Онил Марцинкус отвечает прямо: "Я думаю, да. Мы обучаем именно тому, чем занимаемся ежедневно: находить, распознавать и уничтожать мины".

В Балтийском море до сих пор находят тысячи мин времен Второй мировой войны, затонувшие корабли и баржи с боеприпасами, а также другие взрывоопасные объекты. Одна из специализаций Латвии - поиск и обезвреживание подводных боеприпасов.

"Каждый год на учениях мы находим и уничтожаем исторические мины. Новые мины не появляются - мы по-прежнему работаем с историческим наследием", - говорит Марцинкус.

"К нам на обучение приезжает не только личный состав Национальных вооруженных сил, но и представители других министерств, а также военнослужащие из других стран НАТО. В странах Балтии мы являемся единственным учебным центром, где готовят военных водолазов", - подтверждает командир Учебного центра военно-морских сил, капитан 2-го ранга Магнус Лицис. Латвийские инструкторы консультировали и зарубежные страны по созданию систем подготовки водолазов. "Мы - одна из самых молодых школ такого типа в Европе, и именно поэтому к нам приезжают из разных стран посмотреть, как мы организовали современную систему".

Курсы проходят только на английском языке, поэтому знание языка является одним из обязательных условий для курсантов.

Темы

НАТОLatvijas avīze

Другие сейчас читают