В Риге 4 мая проезд в общественном транспорте бесплатный

В Риге объявили праздничный режим работы транспорта и парковок на 1 и 4 мая.
Сегодня 00:22
В понедельник, 4 мая, общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня. При этом в честь праздника восстановления независимости - проезд бесплатный.
Муниципальными платными парковками, которые обслуживает Rīgas satiksme 4 мая можно будет пользоваться бесплатно. Исключение составит подземная парковка на улице Кр. Валдемара, 5А у Дома конгрессов — там оплата будет взиматься по действующим тарифам.
Платная парковка в Вецаки (V zona) начала работу с 1 мая. 4 мая ею можно будет пользоваться бесплатно.
В праздничные дни клиентский центр в Origo будет открыт с 10:00 до 18:00, а центр в Akropole Alfa — с 10:00 до 21:00. Остальные клиентские центры в праздничные дни будут закрыты.