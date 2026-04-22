"Это уже ненормально": водители в Латвии стареют, риски на дорогах растут
Средний возраст водителей в Латвии стремительно растет — и это уже называют ненормальной ситуацией. Эксперты предупреждают: за этим скрываются реальные риски для безопасности на дорогах и тревожная статистика.
Старение среди профессиональных водителей в Латвии является существенной проблемой, на ежегодной конференции дорожной отрасли Латвии, организованной Latvijas valsts ceļi (LVC), заявил руководитель проекта по исследованию тяжёлых дорожно-транспортных происшествий Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскарс Ирбитис. Он отметил, что одним из факторов риска дорожно-транспортных происшествий является физиологический фактор человека. В качестве примера он привёл старение среди профессиональных водителей.
«Средний возраст профессиональных водителей в Латвии превышает 55 лет, что не является нормальной ситуацией. В свою очередь, у водителей автобусов средний возраст превышает 60 лет, что также является ненормальной ситуацией», — добавил Ирбитис.
Он подчеркнул, что одним из решений является восстановление профессиональных училищ, где люди могли бы осваивать профессию водителя.
Ирбитис отметил, что исследование тяжёлых дорожно-транспортных происшествий CSDD активно ведётся уже два года, и в настоящее время происходит накопление данных, чтобы сделать «кардинальные выводы». Он указал, что сейчас «можно сказать, установлен рекорд Латвии», поскольку в течение месяца в дорожно-транспортных происшествиях в стране не зафиксировано ни одного погибшего. При этом он подчеркнул, что в прошлом году на дорогах погибли 118 человек, а также произошло сравнительно много других тяжёлых аварий, поэтому на общем фоне Европейского союза Латвия выглядит не лучшим образом.