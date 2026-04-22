Власти Латвии не спешат снижать НДС на топливо, как Польша, зато не прочь пополнить бюджет

В Министерстве экономики считают, что снижение ставки НДС на топливо является обоснованным инструментом. Министр экономики публично заявил, что цель - вернуть цены на топливо в диапазон 1,80-1,90 евро за литр, и снижение НДС является частью этого набора мер, подчеркивают в министерстве. В то же время и Минэкономики указывает на то, что селективное снижение ставки НДС для отдельных групп товаров ограничивается директивой Европейского союза по НДС. Поэтому такая мера требует согласования на уровне ЕС и не может быть введена так же быстро, как снижение акцизного налога, которое находится в национальной компетенции. Поэтому правительство сначала выбрало инструменты с более быстрым эффектом: снижение акцизного налога на дизельное топливо на 15% (в силе с 1 апреля, эффект примерно 8,6 цента за литр) и механизм солидарного платежа.