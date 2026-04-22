Власти Латвии не спешат снижать НДС на топливо, как Польша, зато не прочь пополнить бюджет
Рост цен на топливо и разногласия между министерствами превращают вопрос налогов в один из самых напряженных в Латвии. В то время как одни требуют решительных мер, другие ссылаются на ограничения ЕС, а время работает против потребителей.
Сохраняющееся напряжение на Ближнем Востоке уже породило отдельные предположения, что цена топлива может достигнуть даже 3 евро за литр, однако общая реакция со стороны правительства довольно пассивна и, можно сказать, носит косметический характер, сообщает Tvnet.lv. Тем временем такие страны как Польша и Испания прибегли к довольно радикальным решениям, снизив ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо. За это они получили замечания со стороны Европейской комиссии, однако, пока собаки лают, караван идет. Как лучше действовать Латвии и стоит ли ей последовать примеру двух вышеупомянутых стран?
Пока единственные предложенные решения - это небольшое снижение акцизного налога на дизельное топливо и публично выраженная готовность наказывать продавцов топлива, если те решат установить слишком большую наценку.
Директива Европейского союза по НДС не предусматривает возможности снижения ставки налога на добавленную стоимость на топливо, поэтому Министерство финансов в настоящее время не планирует такой шаг. В то же время в кулуарах все чаще звучит мысль о том, что ответственное за государственный бюджет министерство на самом деле не готово к каким-либо радикальным изменениям в налогах на топливо.
Не только потому, что снижение НДС на топливо может привести к конфликту с Европейской комиссией, но и потому, что рост цен на топливо создал очень удобный механизм для пополнения бюджета за счет повышения цен, так как более дорогое топливо автоматически означает и больший платеж НДС за каждый легально приобретенный литр.
В Министерстве экономики считают, что снижение ставки НДС на топливо является обоснованным инструментом. Министр экономики публично заявил, что цель - вернуть цены на топливо в диапазон 1,80-1,90 евро за литр, и снижение НДС является частью этого набора мер, подчеркивают в министерстве. В то же время и Минэкономики указывает на то, что селективное снижение ставки НДС для отдельных групп товаров ограничивается директивой Европейского союза по НДС. Поэтому такая мера требует согласования на уровне ЕС и не может быть введена так же быстро, как снижение акцизного налога, которое находится в национальной компетенции. Поэтому правительство сначала выбрало инструменты с более быстрым эффектом: снижение акцизного налога на дизельное топливо на 15% (в силе с 1 апреля, эффект примерно 8,6 цента за литр) и механизм солидарного платежа.
О возможностях снижения НДС на топливо критически высказываются и в Министерстве климата и энергетики (МКЭ). В то же время министерство выступает с другими предложениями, которые могут быть полезны в долгосрочной перспективе. Следует оценить более устойчивые альтернативы, например, освобождение примеси биотоплива от акцизного налога и покрытие расходов на поддержание стратегических резервов из государственного бюджета, считают в МКЭ.