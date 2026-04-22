Во время толоки дайверы уберут мусор, десятилетиями копившийся на дне канала Зунда
На дне рижского канала Зунда скрываются десятилетия мусора и опасные "призрачные сети", убивающие животных. Дайверы готовятся к масштабной очистке, которая может изменить состояние воды и всей экосистемы.
В субботу, 25 апреля, во время Большой толоки планируется очистить канал Зунда в Риге от многолетнего загрязнения. Толоку организует общество Vesela jūra в сотрудничестве с Ķīpsalas apkaimes biedrība. Организаторы хотят очистить дно канала от накопившегося за годы загрязнения и «призрачных сетей». Они призывают сертифицированных дайверов присоединиться к акции.
Канал Зунда — историческая водная артерия Даугавы, которая со временем превратилась в «укрытие» для различных отходов — от бытовых предметов до опасного металлического лома и так называемых «призрачных сетей». Эти брошенные рыболовные снасти особенно опасны, поскольку продолжают неконтролируемо «ловить» рыбу и птиц, а также распадаются на микропластик, попадающий далее в Балтийское море.
«Отходы, попадающие в канал Даугавы, не только портят ландшафт, но и постепенно отравляют воду и угрожают местной экосистеме. Как дайверы, мы обладаем уникальными навыками, позволяющими добраться до мест, недоступных обычным участникам толоки. Каждый поднятый мусор — это прямой вклад в здоровье нашего города и всего Балтийского моря», — пояснил представитель общества Vesela jūra Валтерс Прейманис.