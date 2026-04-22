Во время толоки дайверы уберут мусор, десятилетиями копившийся на дне канала Зунда

Канал Зунда — историческая водная артерия Даугавы, которая со временем превратилась в «укрытие» для различных отходов — от бытовых предметов до опасного металлического лома и так называемых «призрачных сетей». Эти брошенные рыболовные снасти особенно опасны, поскольку продолжают неконтролируемо «ловить» рыбу и птиц, а также распадаются на микропластик, попадающий далее в Балтийское море.