На пустой желудок не до разговоров о патриотизме: латвийский политик жестко высказался о жизни в регионах
Латвийский политик Нормунд Шмитс заявил, что уровень патриотизма напрямую зависит от условий жизни. По его словам, в регионах, где люди борются за выживание, отношение к стране формируется совсем иначе.
Разрыв между жизнью в регионах и крупных городах в Латвии остается серьезной проблемой — и напрямую влияет даже на такие ценности, как патриотизм. Об этом в эфире программы «Preses klubs» на TV24 заявил парламентский секретарь Министерства земледелия Нормунд Шмитс.
По его словам, разговоры о воспитании патриотизма невозможно вести в отрыве от социально-экономических условий. «У этих историй о патриотизме есть ярко выраженные социально-экономические аспекты», — подчеркнул он.
Политик убежден: ощущение патриотизма у человека напрямую зависит от базового уровня жизни. «Патриотизм, когда у тебя урчит живот, отличается от патриотизма человека, у которого есть работа, возможность заботиться о близких и доступ к медицине», — заявил Шмитс. Он привёл пример из повседневной жизни: «Когда в семье всё хорошо — есть работа, хозяйство, стабильность — это одно. Но как только появляются финансовые проблемы, сразу возникает напряжение. Приходится отказываться от привычек, менять образ жизни».
Особое внимание Шмитс уделил ситуации в сельских регионах. По его словам, там люди часто живут в условиях, где вопрос стоит не о ценностях, а о выживании:
«Если поехать в регионы и посмотреть, как живут дети, что происходит в сельских хуторах — о каком патриотизме там можно говорить? Там речь идёт о выживании здесь и сейчас».
Политик также указал на важность занятости и экономического развития регионов. Попытки привлечь инвесторов, по его словам, часто выглядят нереалистично: «Говорим о развитии приграничных территорий, о привлечении инвестиций. Но когда предлагают открыть, например, швейную фабрику — это выглядит просто смешно».
Он подчеркнул, что без решения базовых вопросов — работы, доходов и инфраструктуры — обсуждение «высоких материй» теряет смысл: «Мы можем говорить о глобальных вещах — ценностях, воспитании, обязанностях. Но нужно начинать с базы — чтобы человек мог нормально существовать сегодня».
В заключение он подчеркнул, что мотивация и чувство принадлежности к стране невозможны без элементарной стабильности: «Нужно думать о том, чтобы у человека было что-то уже сегодня — тогда он будет мотивирован».