Новая директива ЕС заставит напрячься работодателей - какие новые возможности появятся у сотрудников?
Введение директивы ЕС о прозрачности оплаты труда грозит латвийским работодателям серьезными переменами - от пересмотра зарплатной политики до сложных переговоров с сотрудниками, которые теперь смогут открыто требовать объяснений принципов начисления вознаграждений.
Латвийские работодатели стоят на пороге больших проблем, связанных с введением Директивы Европейского союза о прозрачности оплаты труда, которая повлечет за собой значительные изменения в политике зарплат и, скорее всего, жесткие переговоры с сотрудниками. Главная цель директивы - содействие равной оплате за равный труд и устранение гендерного разрыва в оплате труда, сообщают Latvijas Avīze и Latvijas Bizness.
Эта формально безобидно звучащая директива по сути означает, что компаниям придется вести переговоры с сотрудниками о своей политике оплаты труда и публично ее разъяснять, чего многие могут опасаться.
В идеальном сценарии эти переговоры могли бы привести к более открытым и доверительным отношениям между руководством и сотрудниками, а в менее идеальном - к взаимным нападкам, что в конечном итоге приведет к усиленному контролю за объявлениями о вакансиях и перемещению сотрудников между компаниями.
Согласно этой директиве, предприятия ЕС будут обязаны обмениваться информацией о заработной плате и принимать меры, если гендерный разрыв в оплате труда превысит 5%. Если отчет покажет, что разрыв в оплате труда превышает 5% и не может быть оправдан объективными, гендерно-нейтральными критериями, компаниям придется принять меры, проведя совместную оценку заработной платы в сотрудничестве с представителями сотрудников.
Министерство благосостояния готовит правила о том, как предприятия должны будут отчитываться о выполнении этой директивы ЕС - правила должны быть разработаны к 1 мая 2027 года.
Следует ожидать, что сотрудники будут более открыто и громко говорить о вопросах зарплаты, спрашивая работодателя, на каких принципах компания устанавливает заработную плату и справедлива ли она по сравнению с зарплатой других сотрудников - на это уже указывала в прошлом году Анта Праневича, член правления консалтинговой компании Figure Baltic Advisory. "Сегодня работодатели могут проанализировать свою политику вознаграждения, разобраться в принципах определения заработной платы и подумать о том, какие ответы они дадут своим сотрудникам", - добавила она.