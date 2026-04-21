Иллюстративное фото.
В Латвии
21 апреля 2026 г., 18:04
В среду в Латвии сохранится сухая погода, однако усилится ветер
В ближайшие сутки ожидается небольшая облачность, во второй половине дня облаков станет больше, осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Ночью будет дуть слабый северный, северо-западный ветер, минимальная температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, на побережье - до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +11…+16 градусов, местами на побережье температура не превысит +7…+10 градусов. Западный, северо-западный ветер во второй половине дня и вечером усилится в порывах до 13-18 метров в секунду.
В Риге в среду осадков не ожидается, во второй половине дня увеличится облачность. Температура воздуха ночью понизится до +4 градусов, в пригороде - до 0…+3 градусов. Максимальная температура днем составит +13 градусов, у моря - не выше +9 градусов. Северо-западный ветер к вечеру усилится в порывах до 18 метров в секунду.